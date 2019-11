Sahel : un important chef jihadiste éliminé

Après des semaines de traque aux quatre coins du Mali, l'étau a fini par se resserrer autour de l'ennemi, Ali Maychou, un Marocain dont le portrait n'a jamais été diffusé. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, il est tué par les militaires de l'opération Barkhane en coordination avec les Maliens. Il était le leader du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un mouvement fondé par le touareg Iyad Ag Ghali, toujours recherché.

Ce coup porté au mouvement proche d'Al-Qaïda a été annoncé par la ministre des Armées, Florence Parly, à l'issue d'un voyage express au Mali, au Tchad et au Burkina Faso. En première ligne, 4 500 Français sont engagés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Ils opèrent dans cinq pays sur une surface grande comme dix fois la France. Mais malgré la présence des forces françaises et africaines, la situation sécuritaire se dégrade. Il y a quelques jours, un commando de l'État islamique a attaqué la base militaire malienne d'Indelimane, revendiquant le massacre de 53 soldats et d'un civil.

