Rupture du contrat de sous-marins : les Etats-Unis "espèrent" pouvoir évoquer leur différend avec la France la semaine prochaine à l'ONU

Bientôt un terrain d'entente ? Washington "espère" pouvoir évoquer avec la France leur différend dans la crise des sous-marins "la semaine prochaine" à l'ONU, a déclaré vendredi 17 septembre le porte-parole de la diplomatie américaine.

"Nous avons été en contact étroit avec nos alliés français", et "nous espérons pouvoir continuer notre discussion sur ce sujet à haut niveau dans les prochains jours, y compris à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine" à New York, a dit Ned Price dans un tweet.

[1 of 3]: We have been in close contact with our French allies. We understand their position, and we are aware of their plans to recall Ambassador Etienne to Paris for consultations. France is a vital partner & our oldest ally, and we place the highest value on our relationship. pic.twitter.com/xLci8Y8V6V