Polémique : les policiers municipaux doivent-ils porter des armes à feu ?

Armer systématiquement les policiers municipaux : pourquoi faire ? Selon les auteurs du rapport remis au Premier ministre, le contexte sécuritaire et la menace terroriste actuelle imposent des changements. "On est dans un terrorisme d'initiatives rapides, et donc effectivement, il faut intervenir rapidement", explique Jean-Michel Fauvergue, rapporteur de la proposition et ancien patron du Raid.

1 policier municipal sur 2 porte une arme

Un constat que partagent de plus en plus de policiers municipaux. Sur 21 500 agents, ils sont presque la moitié à porter une arme à feu actuellement. Mais certains élus s'inquiètent de voir sur leur terrain des policiers au rabais. Six mois de formation pour les agents municipaux, contre au moins un an pour les policiers nationaux. Enfin, certains observateurs pointent du doigt un désengagement de l'État dans un contexte d'économies généralisées.

