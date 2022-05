Otan : la Finlande et la Suède frappent à la porte

La Finlande et la Suède souhaitent rejoindre l’Otan. Un coup dur pour la Russie.

À l’ouest de la Russie se situe la Finlande, avec 1 300 km de frontières communes et un passé douloureux avec ce puissant voisin. Jeudi 12 mai, le pays nordique a fait un pas décisif vers une adhésion à l’Otan, qui devrait être officialisée dimanche. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cet État neutre, envahi par la Russie en 1939, s’inquiète pour sa sécurité. La nouvelle est bien accueillie par la population. "On était seuls en 1939, on ne veut pas être seuls à nouveau", confie un homme.

"C’est un renforcement de l’Otan"

L’Otan compte actuellement 30 pays membres. En cas de candidature de la Finlande, la procédure d’adhésion prendra vraisemblablement plusieurs mois. De son côté, la Suède devrait faire elle aussi faire acte de candidature. "C’est un renforcement de l’Otan", précise Patrick Martin-Grenier, spécialiste des questions européennes. La Russie dénonce de son côté une menace et évoque la prise de mesures militaro-techniques, sans que l’on sache ce que cela signifie.