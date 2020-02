Nucléaire : Emmanuel Macron prône l'autonomie des Européens en matière d'armements

Le chef de l'Etat a prononcé un discours très attendu sur la stratégie de défense et la dissuasion nucléaire françaises.

Emmanuel Macron a souhaité, vendredi 7 février, que les Européens proposent "ensemble un agenda international de maîtrise des armements", dans un contexte de remise en cause des traités existants par les Etats-Unis et la Russie. "La France mobilisera les partenaires européens les plus concernés, afin de poser les bases d'une stratégie internationale commune que nous pourrons proposer dans toutes les enceintes où l'Europe est active", a déclaré le chef de l'Etat, lors d'un discours très attendu sur la stratégie de défense et la dissuasion nucléaire françaises.

A cette occasion, le président français a souligné que Paris avait réduit la taille de son arsenal à moins de 300 têtes nucléaires.

Ne pas "se cantonner à un rôle de spectateurs"

Les Européens ne peuvent pas "se cantonner à un rôle de spectateurs" face à la course aux armements nucléaires dont le Vieux continent risque d'être de nouveau le théâtre, a-il souligné en présence des ministres Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) et Florence Parly (Armées), des plus hauts gradés de l'armée et de nombreux diplomates étrangers basés à Paris, dont ceux des grandes puissances.

Pour Emmanuel Macron, "les Européens doivent collectivement prendre conscience que, faute de cadre juridique, ils pourraient se trouver rapidement exposés à la reprise d'une course aux armements conventionnels, voire nucléaires, sur leur sol. Ils ne peuvent pas se cantonner à un rôle de spectateurs".

"La France est convaincue que la sécurité à long terme de l'Europe passe par une alliance forte avec les Etats-Unis", a-t-il dit, deux mois après un sommet tendu de l'Alliance atlantique. Et de conclure : "Mais notre sécurité passe aussi, inévitablement, par une plus grande capacité d'action autonome des Européens."