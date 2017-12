Nouvel An : une soirée placée sous haute sécurité à Paris

Matthieu Boisseau, journaliste de France 2, est sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, où la sécurité est à son maximum pour la Saint-Sylvestre. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues sur la plus belle avenue du monde. "Première mesure de sécurité, depuis 7 heures ce matin le stationnement est interdit sur les Champs-Élysées et dans les rues adjacentes, explique le journaliste. Tous les véhicules sont déplacés, les voitures et même les scooters. Au total, 2500 membres des forces de l'ordre et des équipes de secours vont protéger le quartier".

Contrôles obligatoires et consignes de sécurité

Le journaliste poursuit : "À partir de 19 heures, les policiers contrôleront toute personne entrant sur l'Avenue et à partir de 20 heures la circulation sera interdite sur un périmètre élargi. Ce soir, il y aura aussi 4 écrans géants qui diffuseront des consignes de sécurité le long des Champs-Élysées. Quant au spectacle, son coup d'envoi aura lieu à 23 heures avec un film d'animation projeté sur l'Arc de triomphe et un final en feux d'artifice à minuit pile".

