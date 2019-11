Militaires tués au Mali : Emmanuel Macron salue des "héros"

Lundi 25 novembre, 13 militaires français ont perdu la vie au Mali à la suite d'un accident d'hélicoptère, au cours d'une opération de combat. Il s'agit du bilan le plus lourd de l'armée française depuis 36 ans. Le président de la République Emmanuel Macron a été le premier à communiquer sur ce drame. "Ces 13 héros n'avaient qu'un seul but : nous protéger. Je m'incline devant la douleur de leurs proches et de leurs camarades", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Un président très attaché aux soldats français

"Le président a appris la triste nouvelle avec la plus grande émotion nous dit-on", rapporte la journaliste Valérie Astruc, en duplex de l'Élysée. "Emmanuel Macron est très attaché aux soldats français de la force Barkhane puisqu'il s'était rendu auprès d'eux juste après sa prise de fonction en mai 2017". Une réunion se tient à l'Élysée pour organiser la cérémonie d'hommage national aux Invalides, qui devrait avoir lieu vendredi 29 novembre ou lundi 2 décembre.

