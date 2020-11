Militaire tué dans le Sinaï égyptien : un hommage national sera rendu lundi et mardi

Un hommage national sera rendu lundi 16 et mardi 17 novembre à Sébastien Botta, l'officier français tué jeudi dernier dans le crash d'un hélicoptère dans le désert égyptien du Sinaï, a appris franceinfo auprès du Gouverneur militaire de Paris. Le lieutenant-colonel français était en mission de reconnaissance avec six militaires américains et tchèques, tués également. Tous étaient affectés auprès de la force multinationale d'observation.

Comme pour chaque soldat mort en opération, un hommage populaire sera rendu lundi à 16h20 au passage du cercueil sur le pont Alexandre III à Paris. La présence du public est interdite, crise sanitaire oblige, mais ceux qui le souhaitent pourront suivre cet instant sur les réseaux sociaux du Gouverneur militaire de Paris. L'hommage national aura lieu mardi, à 10h30, sur la base aérienne de Villacoublay (Yvelines).