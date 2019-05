Militaire tué au Burkina Faso : un dernier hommage pour Alain Bertoncello dans son village de Haute-Savoie

L'église du village de Montagny-les-Lanches était bien trop petite pour accueillir les centaines de personnes venues rendre un dernier hommage à Alain Bertoncello. Le soldat français a perdu la vie le vendredi 10 mai lors d'une opération de libération d'otages retenus au nord du Burkina Faso."Quand un humain est capable de donner sa vie pour un autre humain qu'il ne connait même pas, c'est plus que sublime.Je suis extrêmement admiratif et fier que l'humanité est en elle des individus comme lui", souffle un riverain du village.

Hommage à l'enfant du pays

La cérémonie ne comptait aucun officiel politique. Un mur de photos du combattant et un cahier de doléances trônaient à l'entrée de l'église."Je me sens proche de la famille. Je pourrais être sa maman. Il a servi la France, mais avant tout il reste un fils, un frère, un compagnon", détaille une villageoise, très émue. Les obsèques se poursuivront dans l'après-midi du samedi 18 mai et dans l'intimité la plus stricte à Annecy (Haute-Savoie).

Le JT

Les autres sujets du JT