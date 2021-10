Mer de Chine : un sous-marin américain endommagé

Les eaux internationales de l'Asie pacifique sont au cœur d'enjeux au parfum de guerre froide entre Washington et Pékin. Alors qu'il patrouillait en mer de Chine, méridionale, un sous-marin nucléaire américain a heurté un objet non identifié.

Aucune image n'a été diffusée depuis l'accident qui est très rare. Un sous-marin nucléaire américain, l'un des plus performants au monde, a été endommagé par un choc mystérieux. Onze membres de l'équipage ont été blessés et la Navy n'apporte aucune explication sur l'origine de la collision. L'incident a eu lieu dans le sud de la mer de Chine, l'une des zones les plus tendues, les plus explosives au monde, dont la Chine revendique le contrôle.

"La Chine est gravement préoccupée par cet incident"

Pékin a vivement réagi. "La Chine est gravement préoccupée par cet incident. Puisque les États-Unis sont impliqués, ils devraient éclaircir la situation et indiquer le lieu, les détails de l'accident, les raisons de leur présence dans ces eaux et à quoi exactement ils se sont heurtés", a indiqué Zhao Lijian, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères chinoises. C'est un coup de pression stratégique.