Masques, isolement, ventilation... A bord de la frégate "Auvergne", les marins mobilisés contre le Covid-19

Dans les coursives, sur la passerelle de la frégate militaire Auvergne, dans la salle des machines, les marins sont masqués tout le temps et tous sont vaccinés. Dans cette vie à huis clos, forcément, le port permanent d'un masque est... "chiant", de l'avis général, mais comme pour tout le monde en ce moment.

D'autant que le choix a été laissé à l'équipage : soit porter ces masques tout le temps avec sorties à terre autorisés pendant les escales, soit ne pas porter de masque, mais à la condition que personne ne dépasse le quai lors des escales à terre.

"C'est une contrainte mais elle est toute relative : on est un bâtiment de combat : on est censés aller à la guerre et mourir peut être un jour pour la France, alors...." Pierre Alban, capitaine de frégate, second du navire à franceinfo

"Ce qui était important, souligne Pierre Alban, c'était de rouvrir les escales et de faire en sorte que les marins puissent, pendant deux ou trois jours, sortir à terre car sur une mission de quatre mois, en effet, ça peut peser." "La première année du Covid, poursuit le militaire, c'est ce qui s'est passé : on ne dépassait pas le quai. Et là, en effet, ça peut avoir un impact sur l'équipage."

A bord du bâtiment de 142 mètres de longueur, l'infirmerie peut réaliser des tests PCR à bord. Les marins positifs peuvent être isolés et la ventilation est réglée pour éviter la propagation à bord. Partout, des affiches de prévention rappellent les gestes barrières et les invitations à nettoyer rampes et cloisons à bord. L'hygiène anti-Covid s'ajoute à la promiscuité, aux horaires à rallonge, mais cela ne crée pas forcément de stress, dit la médecin en chef Diane. "Le stress vient plus de l'inquiétude pour les marins de leur famille à terre", indique-t-elle.

"Si on a zéro cas de Covid pendant toute la mission, le 20 janvier, on peut tranquillement rentrer chez nous sans isolement ni test PCR : c'est du renforcement positif !" Diane, médecin en chef à franceinfo

La doctrine anti-Covid est un document de 19 pages : "Dix-neuf pages de bon sens", insiste Pierre Alban, l'officier en second. Un bon sens nourri par les leçons tirées de la contamination. Il y a deux ans, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, 1 000 marins, soit les deux tiers de l'équipage du navire, avaient été contaminés et la mission avait été écourtée.