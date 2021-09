Mali : le soldat français Maxime Blasco, a été tué

Maxime Blasco, tireur d'élite, caporal-chef du 7e bataillon des chasseurs alpins de Varces (Isère), est mort le vendredi 24 septembre au Mali au combat. Dans la zone dite "des trois frontières", dans la région de Gossi au Mali, près du Burkina Faso. Il était engagé dans une opération à la poursuite d'un groupe jihadiste. La rédaction de France Télévisions avait déjà rencontré Maxime Blasco. Le jeune homme évoquait déjà ses faits d'armes et a été décoré d'une médaille militaire en juin 2021.

Troisième soldat français mort au Sahel en 2021

Dans un document, on peut voir Maxime Blasco sauver deux de ses camarades après un crash d'hélicoptère. Un an plus tard, après avoir été blessé, il s'apprêtait à repartir au Sahel. Dans l'Isère, où se trouve la base du régiment auquel il appartenait, les habitants sont sous le choc. Maxime Blasco est le 52e soldat français mort en opération au Sahel depuis 2013, mais aussi le troisième à périr depuis le début de l'année 2021.