Localisation de la "Minerve" : "C'est une nouvelle que l'on attendait depuis cinquante-et-un ans"

M.I.N. Ces trois lettres rouges écrites sur un morceau de l'épave retrouvé au large de Toulon ne laissent planer aucun doute : il s'agit bien de l'épave de la Minerve, le sous-marin disparu lors d'un exercice le 27 janvier 1968. Elle a été localisée dimanche 21 juillet en soirée. "Vous avez un sous-marin explosé en trois parties", explique Charles-Henri du Ché, le préfet maritime de la Méditerranée. C'est un drone sous-marin qui a repéré l'épave à 2370 m de profondeur.

"Je pense à lui et j'ai j'ai envie de lui dire enfin on t'a retrouvé"

Pour Hervé Fauve, le fils du commandant de la "Minerve" le soulagement est immense. Il avait 5 ans quand le drame s'est produit. "Je pense à lui et j'ai envie de lui dire enfin on t'a retrouvé et enfin nous allons pouvoir venir nous recueillir à l'endroit où tu reposes. C'est une nouvelle que l'on attendait depuis cinquante-et-un ans et ça fait véritablement un choc quand on apprend une telle nouvelle."

