Libye : la prison des djihadistes

Suite de notre série de reportages consacrés à la situation en Libye. Le pays est toujours coupé en deux entre le gouvernement du Premier ministre Fayez al-Sarraj et les troupes du maréchal Khalifa Haftar qui tentent de reprendre la capitale Tripoli. Ces dernières se présentent notamment comme un rempart face à la montée du groupe État Islamique dans le pays. C'est dans ce contexte qu'elles nous ont ouvert les portes d'une de leurs prisons dans l'est du pays où sont enfermés des djihadistes. Reportage d"Éric de Lavarène et Wissam Charaf.