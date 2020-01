Les États-Unis, un pays guerrier ?

Sur le plateau du 23 heures de franceinfo, Julien Blisson, rédacteur en chef de la revue America, vient évoquer la puissance militaire américaine qui pour lui, se trouve actuellement en plein doute : "Aujourd'hui la puissance militaire américaine ne suffit plus pour gagner des guerres. L'Amérique l'a expérimenté au Vietnam et depuis 20 ans au Moyen-Orient. Il y a dans cette tension entre une puissance militaire affirmée et une incapacité à gagner cette guerre, une remise en cause de sa propre identité", a déclaré le journaliste.

Une armée présente partout



Dans une infographie de la revue America, Julien Blisson dévoile que l'armée américaine est présente dans 40 % des pays du monde. "Cette infographie montre bien la puissance de la première armée du monde. Présents sur tous les continents, les Américains ont une armée beaucoup plus importante que les autres pays en terme d'effectif et de matériel. Mais aujourd'hui elle reste dans une position bancale. Capable d'envoyer des drones ou des sous-marins partout dans le monde, elle n'est plus capable de maintenir la paix", déclare le rédacteur en chef.