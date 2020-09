Le Premier ministre Jean Castex est moins populaire qu'Edouard Philippe et ne convainc qu'un peu moins de la moitié des Français, selon notre sondage

Plus de six personnes interrogées sur dix estiment que le Premier ministre n'est pas en mesure de gérer la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et qu'il n'a pas d'avenir en politique.

Le Premier ministre Jean Castex est moins populaire qu'Edouard Philippe et ne convainc qu'un peu moins de la moitié des Français, selon un sondage* Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié mercredi 23 septembre.

Seules 46% des personnes interrogées ont une bonne opinion du Premier ministre. En septembre 2017, son prédécesseur à Matignon, Édouard Philippe, bénéficiait, quelques mois après sa nomination, de 51% d'opinions favorables. À la fin de son mandat, au mois de juin 2020, il rassemblait 57% des Français.

Jugé sympathique mais sans autorité

S'il emporte l'adhésion de près de neuf sympathisants LREM sur dix (88%), Jean Castex divise les proches des Républicains ou de EELV. 53% des LR et 50% des écologistes ont plutôt une bonne opinion du Premier ministre. À l'inverse, six sympathisants PS sur dix (61%), les deux tiers des Insoumis (67%) et 72% des électeurs du Rassemblement national ont une mauvaise opinion de lui. À noter que Jean Castex séduit principalement les séniors (60% des plus de 65 ans), et ne convainc qu'à peine plus d'un tiers (36%) des moins de 35 ans.

Ce sondage évalue également l'image que véhicule le Premier ministre auprès des Français. La moitié (49%) le juge compétent, 43% le trouvent sympathique. Et pour 46% des personnes interrogées, Jean Castex explique bien son action. Mais pour 54% des personnes interrogées, le locataire de Matignon n'est pas solide et n'a pas d'autorité, 57% ne le jugent pas dynamique. Plus des deux tiers (68%) ne le trouvent pas charismatique. 64% de Français, estime que le Premier ministre n'a pas d'avenir en politique.

Jean Castex n'inspire pas confiance aux sondés

Là encore, Jean Castex fait moins bien que son prédécesseur. En septembre 2017, Édouard Philippe apparaissait plus solide (51%), plus sympathique (54%) et plus dynamique (55%) par les Français. Enfin le Premier ministre peine à convaincre sur son action. Seuls 39% des Français estiment que les trois premiers mois de Jean Castex à Matignon sont une réussite.

Seuls les sympathisants LREM sont enthousiastes, à 76%. À l'inverse, 58% des proches de LR et 61% des EELV sont négatifs. Plus des deux tiers des socialistes (68%) estiment que l'action du chef du gouvernement n'est pas une réussite. Et plus des trois quarts des Insoumis et des proches du RN (77%) la rejettent.

Selon ce sondage, moins de trois mois après son entrée en fonction, les Français ne font confiance à Jean Castex sur aucun dossier. 61% ne croient pas qu'il puisse gérer la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Les deux tiers (65%) ne lui font pas confiance non plus pour relancer la croissance. Et sept Français sur dix ne lui donnent pas quitus pour lutter contre l'insécurité (70%), en matière d'immigration (73%) ou pour lutter contre le chômage (73%). Sur tous ces sujets, Jean Castex clive les Français politiquement. Il ne convainc largement que les Marcheurs, alors que l'ensemble de l'opposition ne lui fait confiance sur aucune des thématiques.

* Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 22 et 23 septembre 2020, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.