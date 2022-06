Le Danemark choisit par référendum d'intégrer la défense européenne

Une très large victoire, dans un référendum plébiscité par les Danois. Dès l'ouverture des bureaux de vote, ils étaient nombreux à vouloir exprimer leur choix : oui ou non à une entrée du pays dans la défense de l'Union européenne ? Depuis le rejet du traité de Maastricht en 1992, le Danemark avait obtenu une série de dérogations au sein de l'UE, parmi lesquelles le volet militaire. Mais la guerre en Ukraine a depuis fait évoluer les mentalités.

La guerre en Ukraine, un tournant

"L'histoire change et cela concerne le Danemark. À présent, il faut s'adapter et réagir", estime un jeune homme à la sortie du bureau de vote. "En temps de guerre, c'est important de se prononcer et de pouvoir dire si l'on veut rejoindre ce type de communautés", ajoute une femme. Mercredi soir, la Première ministre s'est réjouie du résultat. Dorénavant, les soldats danois ne s'entraîneront plus seuls, mais aux côtés de leurs collègues européens.