La présence de maîtres-chiens dans les rues de Nice provoque la colère des policiers

La police municipale de Nice détient les effectifs les plus élevés de France et dispose de 2173 caméras de vidéosurveillance.

Nice est-elle en train de privatiser sa police ? C'est ce que redoute un syndicat de policiers qui attaque l'autorisation donnée par la préfecture des Alpes-Maritimes à la Ville de déployer dans les rues des maîtres-chiens d'une société privée, a annoncé son président, vendredi 26 octobre. Selon Nice Matin, des équipes ont déjà été déployées, notamment pour réduire les incivilités.

"Dans la rue, les agents de sécurité privée sont des citoyens lambda, sans aucun pouvoir de police. Où va-t-on si on leur donne le droit de dire à des gens 'Dégagez de là', on est en train de privatiser la police, c'est gravissime", a déploré Cédric Michel, président du syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM)..

Un recours administratif pour abroger l'arrêté

Le SDPM a envoyé jeudi un recours administratif préalable au préfet pour demander l'abrogation, dans les 72 heures, de cette autorisation, "à défaut, nous engagerons une requête en annulation, en urgence, devant le tribunal administratif", prévient Cédric Michel. La préfecture a indiqué de son côté avoir donné cet accord sur la base de l'article 613-1 du code de sécurité intérieure. Ce texte permet à l'État d'autoriser "à titre exceptionnel" des sociétés de sécurité privée "à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde."

"Je souhaite avec ce dispositif compléter l'action des forces de l'ordre avec des relais et des actions différenciées au service du bien-être des Niçois", a annoncé de son côté le maire LR de Nice Christian Estrosi, lors de l'annonce de cet arrêté, mercredi. Dans un communiqué, l'opposant PS Patrick Allemand estime que cette mesure est "d'autant plus incompréhensible que la police municipale [de Nice] a les effectifs les plus élevés de France et dispose de 2 173 caméras de vidéosurveillance".