La Garde suisse change de casques

C'est un grand jour pour la Garde suisse, la force armée du Vatican : elle présente son nouveau casque. Il remplace l'ancien casque en acier poli, appelé "le morion". "Beaucoup d'entre nous étaient impatients de porter les nouveaux casques parce qu'ils n'aiment pas vraiment les anciens. Mais tu portes ce qu'on te donne", explique l'un des Gardes suisses.

Des casques aux nombreux avantages

Le nouveau casque est fabriqué par une imprimante 3D en une seule pièce selon un modèle du XVIe siècle. L'impression dure 14 heures. Ce casque en plastique aussi robuste que le métallique n'a que des avantages. Il est plus léger : 570 grammes contre 2 kilos pour l'ancien. Il est ventilé et résistant aux UV. Il est aussi moins cher : 800 euros contre 5 000 euros pour l'ancien. Ces nouveaux casques ont été financés par des donateurs. "J'ai payé pour ces casques. Je pense que c'est excitant, le changement est toujours bon. Et ça va être nouveau et moderne tout en restant fidèle à l'ancien modèle", explique l'un des donateurs. La Garde suisse existe depuis 1506. Chargée de la protection du pape, elle compte 135 hommes.