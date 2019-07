Hélicoptère : comment l'armée apprend à survivre à un crash

Pour se préparer aux opérations les plus périlleuses, la Marine nationale s'exerce dans des situations les plus réalistes possible. Dans la région de Brest (Finistère), les militaires disposent d'un simulateur de tempête parmi les mieux équipés au monde. Il est même possible d'y reproduire un crash en mer en hélicoptère. Comment survivre en cas d'accident ? Quels sont les réflexes à adopter ?

Pour France 2, Chloé Nabédian s’entraîne de la même façon que les 1 200 militaires qui défilent dans ce lieu chaque année. "Les difficultés lors qu'on est dans une cabine, c'est surtout la gestion du stress (...) la personne perd 50 à 70% de ses moyens", indique Éric, premier maître. La cabine se retourne totalement dans l'eau et la journaliste va perdre tous ses repères. Pourtant, il faudra trouver la sortie. Une fois cette étape passée, la pièce va simuler une tempête. Chloé Nabédian va se faire hélitreuiller.

