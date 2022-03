Guerre en Ukraine : au cœur de la base militaire de l'OTAN de Constanta

Sur la base militaire de l'OTAN de Constanta (Roumanie), les entraînements se multiplient. La base est à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Elle abrite des soldats de six nationalités différentes, qui apprennent à faire la guerre ensemble. En Roumanie, l'OTAN affiche sa force, ses soldats et ses équipements : des centaines de véhicules militaires, bien visibles. En cas d'alerte, chaque contingent a sa mission. Pour l'armée française, c'est la protection des frontières.



Plus de 800 Français et Belges à Constanta

Il y a plusieurs milliers d'Américains sur cette base, plus de 800 Français et Belges, ainsi que des Italiens, Hollandais et Roumains. Pour le colonel qui dirige le bataillon, ces forces sont stratégiques pour dissuader l'armée russe de menacer l'Europe. L'OTAN assiste l'armée ukrainienne et fait passer des armes. Des milliers d'autres soldats rejoindront prochainement la base de Constanta.