Fusillade à Strasbourg : 600 forces de l'ordre mobilisées

Au lendemain de la fusillade à Strasbourg (Bas-Rhin), l'enquête se poursuit mercredi 12 décembre. "De nombreuses investigations sont en cours, selon le procureur de la République de Paris qui s'est exprimé mercredi midi sans donner plus de détails sur ces investigations. 600 forces de l'ordre sont mobilisées en ce moment : 400 policiers et 200 gendarmes. Strasbourg est sous haute sécurité", précise Clément le Goff en direct du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Quatre proches en garde à vue

"Les contrôles aux frontières ont été renforcés et l'on croise de nombreuses patrouilles dans le centre-ville. L'une des pistes des forces de l'ordre c'est une Ford Escort bleue à bord de laquelle le suspect aurait pu prendre la fuite. On sait également qu'il est blessé au bras. On s'intéresse à son entourage. Quatre de ses proches ont été placés en garde à vue. Ce midi, la traque se poursuit. Le suspect est toujours en fuite, un peu plus de 16 heures après que les policiers ont perdu sa trace", conclut le journaliste.

