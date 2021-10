France-Etats-Unis : une relation en reconstruction

Malgré les images de réconciliation entre la France et les États-Unis à Rome (Italie), il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Guillaume Daret, envoyé spécial, explique la situation franco-américaine.

Si Emmanuel Macron et Joe Biden se sont serrés la main à Rome (Italie), l’affront de la crise des sous-marins australiens n’est pas encore tout à fait effacé. « Nous sommes en train de reconstruire de la confiance » a déclaré Emmanuel Macron après son entretien avec Joe Biden. La relation entre la France et les États-Unis a encore un peu de chemin à mener. En effet, la France souhaite à ce que les Etats-Unis prennent des décisions fortes à l’avenir.

Sahel : la France veut des mesures concrètes



La France va désormais attendre de voir si les Américains prendront des mesures concrètes comme pour la lutte contre le djihadisme au Sahel, l’environnement ou dans le projet de défense commune européenne. Toutefois, Emmanuel Macron reste lucide et est conscient que dans les mois à venir les intérêts américains et français peuvent diverger. Une divergence d’intérêt qui rend encore fragile ce processus de reconstruction de confiance entre la France et les États-Unis.