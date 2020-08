Français tués au Niger : un hommage en présence du Premier ministre

En hommage aux six humanitaires français tués au Niger, une cérémonie se tiendra vendredi 14 aout à l'aéroport d'Orly. Le Premier ministre Jean Castex va y assister. "Cette cérémonie de retour des corps sera intime à la demande des familles. Il n'y aura pas de public à l'intérieur ou autour du pavillon d'honneur d'Orly", explique le journaliste Thierry Curtet, en direct sur place.

L’enquête se poursuit

La plupart des noms des six humanitaires n'a pas été rendu publique. "On sait qu'il s'agit de quatre jeunes femmes et deux jeunes hommes. Deux accompagnateurs nigériens ont également été tués dans l'attaque. Cet hommage sera présidé par le Premier ministre Jean Castex qui ensuite passera un peu de temps avec les familles", précise le journaliste. 11 enquêteurs français se trouvent actuellement au Niger pour faire avancer l’enquête.

Le JT

Les autres sujets du JT