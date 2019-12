Force de l'Espace : la nouvelle armée américaine

Après l'armée de terre, l'armée de l'air, l'US Navy, le Corps des Marines et les garde-côtes, la force de l'Espace devient la sixième branche des armées américaines. Cette force sera placée sous l'autorité du secrétaire à l'US Air Force et dirigée par un chef des opérations spatiales, lui-même placé sous l'autorité directe du ministre de la Défense. Si Donald Trump a voulu lancer cette force, c'est parce que l'espace est devenu un terrain de guerre. La course à l'armement a commencé en 2007 alors que la Chine lançait son premier missile antisatellite avec succès. En mars dernier, c'était au tour de l'Inde.

La France s'engage également sur ce terrain

Quant à la Russie, on la soupçonne de mener des activités d'espionnage par ses satellites. En résumé, les États-Unis ne veulent plus être à la traine. Pour cela, la force de l'Espace américaine disposera d'un petit budget de 40 millions de dollars. En France, dans le cadre de la loi de programmation militaire, le gouvernement français a décidé de consacrer 3,6 milliards d'euros d'ici à 2025 à une future stratégie spatiale de défense.