Feuilleton : au cœur d'un géant (4/5)

C'est une escale très attendue. À Goa (Inde), l'équipage français du porte-avions Charles-de-Gaulle se pose sur la terre ferme pour la première fois depuis près d'un mois. Au programme, la visite d'une frégate indienne et une rencontre officielle avec les marins indiens. Ils mèneront ensemble des exercices en mer.

Échange d'informations entre Indiens et Français

"On donne un nombre d'informations mesuré et quantifié à nos alliés et eux en retour font exactement la même chose. Mais en tous cas, on travaille très bien et ça nous suffit pour entretenir une bonne relation avec eux", détaille Édouard, membre de l'état major du Charles-de-Gaulle. Après une bonne heure d'échange, les marins immortalisent la rencontre, avec une photo en tenue de cérémonie. "Je ne suis jamais allé sur le porte-avions Charles-de-Gaulle. J'en rêve. J'espère le visiter", déclare un membre de l'équipage indien. Les membres de l'équipage ont cette fois troqué la combinaison habituelle pour une tenue plus décontractée, dans un État de Goa qui accueille beaucoup de touristes chaque année.

Le JT

Les autres sujets du JT