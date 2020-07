Faut-il autoriser les robots tueurs au sein des armées ?

Il est présenté comme l’un des robots les plus performants et les plus autonomes. Une fois programmé, ce drone chinois n’a plus besoin de l’homme. Il vole en escadrille, repère sa cible et libère sa bombe, sans aucune commande d’un soldat. La course mondiale a commencé pour développer ces armes de demain.

Beaucoup sont encore en phase de test

Près de Tel-Aviv, une société privée a créé plusieurs robots actuellement utilisés par l’armée israélienne. Pour l’instant le robot est encore guidé par un soldat, placé en lieu sûr. Mais grâce à l’intelligence artificielle, le robot pourrait déjà identifier des ennemis. Pour l’instant, pour des raisons éthiques, l’armée française écarte l’utilisation de ces armes autonomes. "Terminator ne défilera pas au 14 juillet" a ainsi déclaré Florence Parly, ministre des Armées.

