Eurozapping : refonte totale de l’armée en Allemagne

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du jeudi 4 avril.

Le retour d’une armée offensive en Allemagne. Plus rapide, plus efficace : dans un tournant historique, l’armée allemande se lance dans une réforme structurelle, une nécessité face à la guerre en Ukraine. Parmi les évolutions : commandement unifié, création d’une division cyberespace et augmentation des effectifs. Le tout pour ,5 milliards d’euros, un tournant qui va faire débat et devra être avalisé devant le Parlement.

Pedro Sanchez veut empêcher la réécriture de l’histoire

En Espagne, bataille politique autour de Franco. Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste, s’est rendu au cœur du mémorial de la guerre civile et, pour la première fois, dans le laboratoire médico-légal où sont analysés des restes de victimes de la dictature. Une visite qui est symbolique au moment où trois régions, tenues par le parti d’extrême droite Vox et le parti conservateur PP, ont décidé de changer leur loi mémorielle pour atténuer les crimes du franquisme. Pedro Sanchez a décidé de porter l’affaire devant l’ONU et les instances européennes. Il veut empêcher la réécriture de l’histoire.