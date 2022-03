Europe : l’exemple d’une défense commune avec la collaboration entre la Belgique et les Pays-Bas

Les Pays-Bas et la Belgique ont choisi de travailler ensemble depuis plus de 30 ans, notamment concernant le déminage. Les deux pays utilisent le même équipement et ont même fondé une école de formation commune.

Elles interviennent aux côtés des grandes défenses militaires. Réputés dans le déminage, la Belgique et les Pays-Bas travaillent ensemble depuis plus de 30 ans. À Ostende (Belgique), l’école de guerre des mines est aujourd’hui le seul lieu de formation commun aux deux pays. Ici, on envisage des scénarios de haute intensité et les intervenants échangent, partagent leur savoir. "Chacun vient ici avec sa propre culture et ça ne pose pas de problème que vous soyez belge, néerlandais ou autre. On a tous le même objectif", raconte Ralph Klinker, commandant du Vlaardingen.



Les mêmes navires et les mêmes équipements

Les marins des deux pays se familiarisent avec les mêmes technologies. La coopération militaire se traduit au quotidien entre plusieurs nations mais la Belgique et les Pays-Bas ont franchi un cap supérieur pour leur marine. Ils passent commande ensemble afin d’obtenir les mêmes navires et les mêmes équipements. La plupart des Belges étant néerlandophones, il n’y a pas de barrière de langue au moment de collaborer. En revanche, chaque gouvernement est libre d’utiliser ses forces en fonction de ses intérêts stratégiques.