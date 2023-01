DIRECT VIDEO - Livraison de chars lourds en Ukraine : une décision risquée ? Le débat du Talk franceinfo

L’Allemagne et les Etats-Unis ont donné, mercredi 25 janvier, leur accord pour la livraison de chars Leopard et Abrams à l’Ukraine. De son côté, le France ne ferme pas la porte à la livraison de chars Leclerc. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.