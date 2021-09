DIRECT. Rupture du contrat sur les sous-marins par l'Australie : "un coup de poignard", fustige le maire de Cherbourg

Ce qu'il faut savoir

Coup dur pour l'industrie navale française. L'Australie a confirmé jeudi 16 septembre la rupture du contrat conclu en 2016 avec la France pour la fourniture de 12 sous-marins conventionnels. La France voit un contrat de 56 milliards d'euros échapper à son industrie navale. "C'est un coup de poignard de l'Australie qui interroge sur la politique internationale menée par notre pays", a réagi auprès de l'AFP Benoît Arrivé, maire PS de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), où se trouve la société Naval Group. Il évoque une "vraie déception industrielle et humaine", "une vraie claque à la politique étrangère française". Suivez notre direct.

Un "coup dans le dos". Invité de franceinfo jeudi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déploré "un coup dans le dos". "Je suis en colère, ça ne se fait pas entre alliés, a-t-il ajouté, cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump."

L'Australie se justifie. "Ce n'est pas un changement d'avis, c'est un changement de besoin", a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison pour justifier cette décision. Un choix qui s'inscrit dans une nouvelle alliance de sécurité entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie dans la zone indo-pacifique face à la Chine.

La CFDT pas inquiète. Malgré la grosse déception après l'annonce de la rupture de ce contrat, David Robin, délégué national CFDT de Naval Group assure que "globalement, on devrait pouvoir passer le cap", a-il assuré jeudi sur franceinfo.

Une vente "irresponsable" selon la Chine. "La coopération entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en matière de sous-marins nucléaires sape gravement la paix et la stabilité régionales, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire", a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.