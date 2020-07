DIRECT. Regardez le discours d'Emmanuel Macron aux armées et l'hommage aux militaires mobilisés durant l'épidémie

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron prononce, lundi 13 juillet, son traditionnel discours aux armées à l'hôtel de Brienne à Paris, siège du ministère des Armées. Il doit notamment remercier les militaires qui ont participé à la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Vous pouvez suivre son intervention dans notre direct.

Une cérémonie du 14-Juillet inédite. Mardi, le chef de l'Etat présidera une cérémonie du 14-Juillet réduite, crise sanitaire oblige, avec pour thème "une nation engagée, unie et solidaire". Cette cérémonie s'achèvera par un hommage plus large aux soignants.

Un dispositif resserré. Pour parer aux risques sanitaires, la cérémonie accueillera 2 000 participants contre plus de 4 000 militaires mobilisés d'habitude lors du traditionnel défilé. Il n'y aura pas de blindés ni de troupes à pied descendant les Champs-Elysées.

Le service de santé des armées à l'honneur. Le SSA, qui représente 1% de l'offre de soins en France, a pris en charge 3% des patients atteints du virus en réanimation, dans ses 8 hôpitaux et via des interventions tous azimuts, tout en continuant à assurer sa mission première, le soutien médical des forces armées et de leurs blessés.