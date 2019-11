DIRECT. Mort de treize militaires français au Mali : Emmanuel Macron salue "avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l’armée de terre"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MALI

: C’est vraiment triste car ces militaires se battent et ont donné leur vie pour que nous ayons la paix dans un objectif pérenne 😪😪😪🙏.

: Six officiers, six sous-officiers et un caporal chef parmi les 13 victimes tuées au Mali. Tragique accident. C'est horrible. Pensées émues pour ceux qui sont touches de près, familles et amis de ces militaires héros.

: 13 personnes ont sacrifié leurs vies pour nous. Je n'oublierai jamais. Je pleure ce matin pour nos camarades.

: Condoléences aux familles

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à rendre hommage aux 13 militaires français morts hier lors d'un accident d'hélicoptère au Mali.

: Le dernier accident mortel d'hélicoptères dans l'armée remonte à février 2018, lorsque deux hélicoptères d'une école de l'armée de Terre s'étaient écrasés dans le Var, à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Tropez, après une collision en vol, faisant cinq morts.

: Cet accident porte à 38 le nombre de militaires français tués au Mali depuis le début de l'intervention française dans ce pays du Sahel en 2013. Le dernier mort était le brigadier Ronan Pointeau, 24 ans, tué début novembre dans l'explosion d'un engin explosif.

: Nous en savons plus sur les circonstance de l'accident qui a tué 13 militaires français dans deux hélicoptères au Mali. Un hélicoptère de combat Tigre est entré en collision avec un hélicoptère de manoeuvre et d'assaut Cougar, selon des sources au sein du ministère de la Défense citées par l'AFP.

: "Le président de la République exprime son soutien le plus total à leurs camarades de l'armée de terre et des armées françaises. Il tient à saluer le courage des militaires français engagés au Sahel et leur détermination à poursuivre leur mission. Il les assure de son entière confiance."

: "Le président de la République salue avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires de l’armée de terre, six officiers, six sous-officiers, et un caporal-chef, tombés en opération et morts pour la France dans le dur combat contre le terrorisme au Sahel."

: L'accident a eu lieu, hier soir, lors d'une opération de combats contre les jihadistes au Sahel, annonce un communiqué.

: Treize militaires français sont morts au Mali dans l'accident de deux hélicoptères, annonce l'Elysée.