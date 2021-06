Covid-19 : les ventes d'armes françaises, en chute de plus de 40% l'an dernier, victimes collatérales de la crise

Selon le rapport annuel du ministère de la Défense, "la suspension des discussions commerciales ainsi que des décisions d'investissement" des différents clients de la France pendant la pandémie de Covid-19 a clairement fait plonger le nombre de commandes de matériels en 2020 : - 41% par rapport à l'année précédente 2019.

Aucun contrat majeur de plus de 500 millions d'euros n'a été signé, mais il s'en est fallu de peu. D'ailleurs, ce n'est que partie remise puisque dès janvier 2021, importantes commandes ont été enregistrées sur des Rafale, l'avion de combat français. Trente appareils supplémentaires pour l'Egypte, 18 pour la Grèce. Le 28 mai dernier, la Croatie annonçait à son tour une commande de 12 Rafale pour remplacer ses vieux MIG 21. Autant de contrats qui flirtent ou dépassent le milliard d'euros en commandes et vont donc faire sérieusement rebondir le nombre d'exportations dans le rapport de l'an prochain.

L'Arabie saoudite, principal acheteur

Sans surprise, l'Arabie saoudite se positionne en tête des principaux "clients" de la France en 2020 avec quelques 10 milliards d'euros de commandes en 2020. Le royaume saoudien est depuis longtemps maintenant l'un des principaux acheteurs d'armement de la planète et il se fournit un peu partout dans les pays occidentaux, principalement aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France.

Pour 2020, les plus importantes contractualisations saoudiennes incluent des systèmes de conduite de tirs français, des munitions et de l'électronique de défense. Le rapport remis aux parlementaires n'est pas plus précis que ça.

Derrière l'Arabie saoudite, on trouve l'Egypte, qui a commandé en 2020 pour 7,7 milliards d'euros d'armement aux entreprises françaises. Mais il faut relativiser ce montant : l'Egypte bénéfice pour son équipement militaire de prêts et dons financiers très importants émanant du royaume saoudien. C'est aussi le cas du Maroc qui a commandé en 2020 pour 1,4 milliard d'euros de matériel français, mais qui bénéficie pour ce faire d'un plan d'aide saoudien de quelque 22 milliards de dollars pour son industrie de défense.