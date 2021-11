Corée du Nord : la France surveille l'embargo pour l'ONU

Sur la base américaine de l'archipel d'Okinawa, au Japon, six soldats français et un avion Falcon 200 de la Marine nationale décollent pour une mission de surveillance. Ils doivent scruter la surface de la mer Jaune afin de veiller au respect des sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord. Tout à coup, l'équipage aperçoit deux navires coque contre coque. Un flagrant délit de contrebande de pétrole est suspecté. Les militaires français survolent plusieurs fois les bateaux et prennent des photos et vidéos avec force détails.



L'ONU poursuit l' enquête

Toutes les informations sont transmises à l'ONU. Si infraction il y a, les armateurs seront poursuivis en vertu des résolutions prises à l'encontre du régime de Corée du Nord. Depuis 2018, les forces françaises, aux côtés de huit autres pays, participent à ce type d'opérations.