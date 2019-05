Bénin : les otages libérés, deux soldats français tués

Patrick Picque et Laurent Lassimouillas sont enfin libérés. Les deux touristes français, partis visiter le parc de la Pendjari (Bénin), avaient disparu il y a dix jours, alors que le corps de leur guide a été retrouvé mutilé, samedi 4 mai. C'est donc la fin d'une longue angoisse, vendredi 10 mai, pour les proches des anciens otages. "Ça me fait un choc, on est soulagés", confie Denise Picque, la mère de Patrick Picque.

Deux soldats ont trouvé la mort au cours de l'intervention

L'opération a été menée dans le plus grand secret. Les forces spéciales françaises ont traqué les ravisseurs. Il y avait urgence, car si les otages se retrouvaient au Mali, il n'y aurait eu quasiment plus aucune chance de les faire libérer. Les militaires ont donc saisi la dernière occasion du côté du Burkina Faso pour récupérer les deux Français, mais aussi une Américaine et une Sud-coréenne. Au cours de l'intervention, deux soldats ont en revanche trouvé la mort.

