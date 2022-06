Armée française : un stock de missiles qui pose problème

En pleine Sologne, il existe la seule usine qui fabrique les missiles français. Ce lieu est extrêmement protégé et sécurisé et, pour pouvoir pénétrer dans l’usine, plusieurs points de contrôles doivent être passés par les employés. La fabrication de ces objets est sensible puisqu’ils contiennent des explosifs comme les missiles "Mistral". "C’est une charge de l’ordre de sept kilos d’explosifs militaire" explique le directeur de l’usine. Dans cette usine, 600 à 700 missiles sont construits et ils sont ensuite conservés à proximité dans des hangars pour empêcher le moindre accident.



Des missiles surtout vendus à l’étranger

Selon le directeur de l'usine, ces missiles sont exportés : "en France, en Europe et peut-être dans le monde entier pour certains." Cependant, 75 % des missiles sont vendus à l’étranger, parfois en Europe, comme en Italie ou en Suède, ou à l’international, en Arabie saoudite. Le problème, c’est que la France manque de missiles. "Sur une guerre comme celle qui est menée aujourd’hui en Ukraine (…), la France n’aurait pas tenu très très longtemps.", affirme Cédric Perrin, sénateur LR. Des propos que confirme l’ex-chef d’état-major de la Marine.