VIDEO. Hélicoptère français abattu au Mali en 2019 : les images exclusives du sauvetage des trois militaires

Dans la nuit du 13 au 14 juin 2019, un hélicoptère de l'armée française est visé à la mitrailleuse par un jihadiste dans la zone dite dite des trois frontières (Mali, Burkina Faso, Niger). Trois soldats de l'opération Barkhane se trouvent à bord. Miraculés, ils vont échapper à la mort. Ils témoignent de cette nuit en enfer dans ce reportage diffusé, vendredi 10 juillet, sur France 2, avec des images exclusives jusqu'ici restées "secret défense".

Tout commence par le son des tirs, et des lumières. "Je vois une multitude de flashs qui partent dans notre direction, je comprends qu'on se fait tirer dessus, raconte le caporal Adrien, qui se trouve aux commandes. Immédiatement, les voyants d'alarme à bord s'allument." "Je m'accroche au siège du chef de bord, en serrant le plus fort possible", décrit le capitaine Max, le tireur d'élite du trio, "clairement" persuadé qu'il va mourir.

"Crash de la Gazelle, crash de la Gazelle"

Un autre appareil français assiste à la scène. "Oh putain, ils se sont crashés", commente un militaire à bord. L'alerte est donnée par radio : "Crash de la Gazelle, crash de la Gazelle !" Un hélicoptère Tigre est appelé à la rescousse. L'engin arrive rapidement et se pose, malgré l'ennemi qui n'est qu'à quelques minutes de là.

Dans le crash, le chef de bord de la Gazelle, le capitaine Kévin, est "passé au travers du pare-brise de la machine", encore attaché à son siège. Adrien rampe dans le sable pour s'éloigner de l'appareil en feu. Max, le moins touché des trois, vient l'attraper et le traîne jusqu'au Tigre. Kévin, incapable de marcher, roule sur lui-même pour se rapprocher de l'hélicoptère. Les trois hommes vont s'échapper dans un sauvetage inédit, jamais pratiqué, en s'accrochant à l'extérieur de la carlingue.

Le JT

Les autres sujets du JT