Afghanistan : la France met fin à ses opérations d'évacuations, d'autres pistes à l'étude

L'armée française a mis fin à son pont aérien depuis Kaboul (Afghanistan) dans la nuit du 27 au 28 août, car les conditions de sécurité ne sont plus remplies après les attentats. Emmanuel Macron, en déplacement en Irak, va discuter d'autres pistes pour évacuer les Afghans.

Si le pont aérien est officiellement fermé entre l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, et la France, d'autres évacuations pourraient avoir lieu. C'est l'un des thèmes abordés par Emmanuel Macron qui participe à une conférence régionale en Irak, car l'Élysée envisage d'autres options pour continuer les évacuations d'Afghans.

Un pont aérien entre Kaboul et le Qatar ?

"Parmi les pistes, le Qatar. Emmanuel Macron aura un échange cet après-midi avec l'émir qui se trouve, comme le président français, à Bagdad. La France tente de travailler avec les Qataris, car ils ont de bons contacts avec le régime taliban. L'idée serait d'établir un pont aérien entre Kaboul et Doha, que le plus rapidement possible des évacuations reprennent", précise en direct de Bagdad la journaliste de France Télévisions Anne Bourse. "La France a aussi tenté une prise de contact avec les talibans, là aussi pour reprendre les évacuations", poursuit-elle.