14-Juillet : une fête nationale placée sous le signe de la coopération européenne

Le défilé militaire du 14 juillet a mis à l'honneur l'armée française, mais également l'Europe. Julien Gasparutto en direct des Champs-Élysées, à la mi-journée du 14 juillet énonce la forte présence de l'Europe dans cette fête nationale. "Des avions espagnols et allemands, des hélicoptères britanniques ont survolé les Champs-Élysées aux côtés des forces françaises et puis juste avant ce sont les emblèmes des dix pays européens qui ont ouvert ce défilé. Dix pays qui font partie de l'Initiative européenne d'intervention, une structure créée il y a un an sous l'impulsion du président Macron", précise le journaliste de France 3.

La priorité d'Emmanuel Macron : une Europe de défense

"De nombreux dirigeants étaient présents dans la tribune, de nombreux dirigeants étrangers : Angela Merkel, la chancelière allemande, Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol ou encore le tout nouveau président du Conseil européen Charles Michel. Tous vont prendre désormais le chemin de l'Élysée pour un déjeuner d'une heure et demie. Le président de la République l'a rappelé hier dans son discours aux armées : la construction d'une Europe de défense est une priorité de son mandat. Un bon moyen aussi de reprendre le leadership sur la scène européenne", indique Julien Gasparutto.

