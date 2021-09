Vers une agriculture 100% bio, selon "We Demain"

François Siegel, cofondateur et directeur de la rédaction de "We Demain", analyse sur le plateau du 23h, mercredi 8 septembre, l’évolution du bio dans le monde.

L’agriculture biologique marque-t-elle le pas ces dernières années ? "Le bio est lié au prix, alors plus le pouvoir d’achat est important dans un pays, mieux le bio se porte, c’est une certitude. Maintenant, que l’on soit sur une tendance inarrêtable, j’ai plutôt tendance à le croire lorsque l’on regarde les préoccupations des Français, puisque l’environnement arrive en numéro 1", estime François Siegel, cofondateur et directeur de la rédaction du magazine We Demain, sur le plateau du 23h, mercredi 8 septembre.

Explorer les champs du possible

Pour lui, l’intérêt du Congrès mondial de l’agriculture biologique, qui s’est ouvert à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 6 septembre, c’est "d’étudier si le bio est transposable à toute l’agriculture française en 2030 ou 2050", la date fixée par l’accord de Paris pour parvenir à la neutralité carbone. Mais tout miser sur le bio, est-ce forcément le meilleur choix ? "Un rapport de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) étudie la faisabilité d’une agriculture 100% bio ou presque en France, évidemment qu’il y aura des détracteurs qui iront à son encontre, mais c’est simplement pour explorer les champs du possible", souligne François Siegel.