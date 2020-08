Viticulture : devenez "vendangeur d'un jour" dans la Marne

Le consommateur est de plus en plus préoccupé par la provenance et la conception des produits. Dans la Marne, un dispositif permet de participer aux vendanges en se mettant dans la peau d'un exploitant l'espace de quelques heures. Il s'appelle "Vendangeur d'un jour".