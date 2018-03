Vin : un alcool comme les autres ?

Tout a commencé par des propos du président de la République à l'Élysée face à des agriculteurs. On lui offre une bouteille de vin : "J'en bois le midi et le soir, on dit que ce n'est plus à la mode parait-il." Une déclaration sur le vin qui étonne après la position tranchée exprimée quelques jours plus tôt par la ministre de la Santé sur France 2 : "Aujourd'hui, l'industrie du vin laisse à croire que le vin est un alcool différent des autres alcools, or, en termes de santé publique, c'est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka ou du whiskey, il y a zéro différence".

"Vu du foie, le vin est bien de l'alcool !"

Face à ces déclarations, les addictologues ont tranché dans une tribune intitulée : "Vu du foie, le vin est bien de l'alcool !". Elle donne raison à la ministre en rappelant qu'il y a bien la même quantité d'alcool entre chacun de ces verres plus ou moins grands de bière, vin ou digestif : un verre de vin de 10 centilitres = un shot de vodka par exemple. En France, on estime que 49 000 personnes décèdent chaque année, dont 29 000 avaient une consommation excessive de vin.

