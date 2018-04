Vin : les bouteilles se mettent aussi au vegan

Le vin, c'est d'abord et avant tout du bon raisin. Mais en y regardant de plus près, on y trouve aussi du blanc d'oeuf, de la colle de poisson ou toutes sortes de produits d'origine animale rajoutés tout au long de la production par la main de l'homme. Pour éliminer les particules et les résidus en suspension, place aux produits d'origine végétale : l'argile, les petits pois ou la pomme de terre font le travail.

Une demande dans l'air du temps

Une véritable petite révolution pour un domaine d'une quarantaine d'hectares où toute la chaîne de production a été repensée autrement. La garantie 100% végétale est signalée par une petite pastille verte au dos de la bouteille. Cette nouvelle identification n'est pas encore très habituelle pour le consommateur. Mais la demande est dans l'air du temps et s'adapte aux trois couleurs du vin sans en dénaturer le goût.

