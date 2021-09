Vignobles : les vins de France, produits hors appellations, gagnent en notoriété

Les vendanges ont débuté dans le vignoble de Menetou-Salon, dans le Cher. "C'est un raisin bien mûr, un tout petit peu de pouriture, mais qu'on va trier à l'entrée en cave", commente le vigneron Antoine de La Farge. Il inspecte ses jeunes vignes de Sauvignon blanc. Ces raisons sont classés "vins de France", c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis aux règles strictes des appellations. Antoine de La Farge a donc la liberté de produire le vin qu'il veut et où il veut.

"Il y a de la liberté et pas de contrôle"

En attendant sa première récolte, le vigneron achète ses raisins. Après les complications liées au gel de 2016, aujourd'hui, sa cuvée est reconnue. "Les vins de France, il y a une liberté énorme. Il n'y a pas de contrôle, on est maître de sa qualité", explique-t-il. Depuis une dizaine d'années, cette catégorie de vins séduit de plus en plus la clientèle. À Paris, un restaurateur en propose à sa carte. "Pour nous, c'est plutôt un gage de qualité", estime une cliente. Les vins de France intéressent aussi la grande distribution. Depuis trois ans, les Foires aux vins s'emparent de ce marché émergeant car les ventes progressent. À la vente, ces vins sont vendus entre 4 et une centaine d'euros la bouteille.