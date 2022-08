Tracteurs à la lisière des vignes, vendangeurs accroupis sous un soleil de plomb... Un paysage classique à à Montgenost, au sud de la Champagne, en ce début des vendanges. La nouveauté, ce sont ces deux gendarmes qui patrouillent à vélo.

Alexandra Lefevre s'assure que la cueillette de raisin se déroule bien : "On est au début des vendanges, donc les missions de contrôle viendront petit à petit. Mais là, on est plus dans la prévention et dans le contact", explique la gendarme. Une présence plutôt bien accueillie : "Ça nous fait sourire de les voir arriver en vélo comme ça, c’est sympa", réagit Thomas Rousseau, un jeune viticulteur.

Cinq gendarmes, 120 000 saisonniers

Comme chaque année, les vendanges sont synonymes de l'arrivée massive de saisonniers, 120 000 personnes sont attendues. Et plus de monde, cela peut engendrer plus d'insécurité. Donc cette année, pour la première fois, une brigade de gendarmerie est là spécialement pour les sécuriser, prévenir les vols ou le travail dissimulé.

Thomas Rousseau n'a encore jamais connu de vol et tous ses travailleurs sont en règle donc "aucun souci" pour lui. Parmi eux, Anaïs participe à ses premières vendanges. Au bout de sa première matinée, elle a déjà rempli quinze caisses de la précieuse récolte.

"Au moins on est sûr que les contrôles sont faits, qu’il n’y a pas de travail au black et que tout est bien respecté." Anaïs, saisonnière à franceinfo

La gendarme Lefevre est ravie de ce premier contact : "Le but est de montrer notre présence. Ils savent qu’on est là pour leur protection. On leur dit d’être attentifs, surtout aux véhicules qui parfois sont laissés sans surveillance."

La nouvelle brigade mobile baptisée "Gend Viti" dispose aussi d'un bus, aux couleurs de la gendarmerie, garé à Bethon, le village voisin, un véritable bureau mobile. "On est présents dans cette période qui est sensible", présente le chef d'escadron Yann Basso, qui commande la compagnie d'Épernay, dans la Marne, épicentre du vignoble du Champagne. Il détaille les différentes missions à assurer : "Ça va de la police route pour s’assurer qu’il ait moins d’accidents parce qu’il y a beaucoup plus de circulation, au cambriolage et à la sécurité des personnes et puis au droit du travail de manière générale, s’assurer que les vendangeurs soient couverts, qu’ils travaillent et sont hébergés dans de bonnes conditions. L’idée, c’est vraiment que la vendange se passe dans les meilleures conditions possibles."

Cette brigade spéciale vendanges est une expérimentation. Si elle s'avère concluante, il est envisagé de la reconduire à une autre période et à d’autres endroits. Pour cette rentrée en tous cas, que ce soit en bus ou à vélo, les cinq gendarmes vont sillonner le territoire jusqu'au 25 septembre.