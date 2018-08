VIDEO. "Un toit pour les abeilles", le réseau qui permet de parrainer des ruches

Une situation préoccupante

Le constat de Régis Lippinois est sans appel : la situation des abeilles est très préoccupante. Selon lui, les petits apoïdes jaunes et noirs permettent une économie écologique de 153 milliards de dollars. Pourtant, dans certaines régions du monde, sa disparition est telle que "l’Homme est amené à polliniser à la main avec des petites plumes ou des petites brosses." Pour mettre un frein à cette diminution drastique de la population d’abeilles, Régis Lippinois a décidé de fonder "Un toit pour les abeilles". Il s’agit d’un réseau d’une cinquantaine d’apiculteurs sur toute la France qui propose à des particuliers ou à des entreprises de parrainer des ruches.

À chaque ruche sa couleur ou son logo en fonction de l’entreprise ou du particulier qui la parraine. Tous les mois, la société se charge de donner des nouvelles de la ruche à son parrain et à la fin de l’année, des pots de miel sont envoyés à chaque parrain.

Devenir militant de la cause des abeilles

1500 entreprises et 35 000 particuliers parrainent déjà 5 000 ruches. Cela permet de soutenir les apiculteurs face aux difficultés qui touchent leur métier.

Avec les mortalités, les apiculteurs subissent des années qui sont vraiment extrêmement difficiles. Régis Lippinois à Brut.

Les apiculteurs soutenus sont sélectionnés : leur production doit être artisanale et 100 % locale. "En achetant à des apiculteurs français, c'est déjà un gage de qualité et de soutien, mais ça va plus loin que ça puisqu'il y a un lien qui va se tisser entre l'apiculteur, les abeilles et les parrains", estime Régis Lippinois.