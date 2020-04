VIDEO. Un immense bunker arctique pourrait un jour nourrir l\'humanité

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Surnommé "l'arche de Noé végétale", un bunker arctique abrite une gigantesque réserve de graines. Sous terre, s'y trouvent plus d'un million de semences qui sont conservées à -18 degrés. Son nom : la "Réserve mondiale de graines" de Svalbard. Elle a été créée en 2008, au nord de la Norvège. L'objectif est de préserver ces semences de la disparition notamment face aux guerres, aux maladies et au changement climatique.

Près de 6000 variétés y ont déjà été déposées par des États et des institutions du monde entier. Cette réserve a notamment servi à sauver des semences syriennes détruites par la guerre. Choisi pour la stabilité géologique et la protection offerte par la glace, le lieu paraît cependant plus fragile que prévu.