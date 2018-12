VIDEO. Quelle place occupe le cheval dans le monde ?

Il évolue aux côtés de l'homme depuis des millions d'années. Mais les relations qu'ils ont noué diffèrent pourtant selon les régions du monde. Vénérés ou domestiqués, les chevaux sont omniprésents et vivent, pour la plupart, en parfaite harmonie avec les hommes. Parfois, ils sont même plus nombreux que ces derniers. C'est notamment le cas en Mongolie. En 2015, on dénombrait en effet près de 3,3 millions d'équidés pour 3 millions de Mongols. Là-bas, ces animaux sont des montures indispensables pour les éleveurs nomades, les médecins itinérants ou les enfants qui se rendent à l'école.

Chaque année, leur endurance et habileté sont mises à l'honneur lors des grandes courses du festival de Naadam. Plus qu'un simple moyen de locomotion, le cheval est un véritable symbole de pouvoir en Afghanistan. Il est notamment utilisé pour le bouzkachi, un sport national très violent. Pour y arriver, les chevaux suivent un entraînement particulièrement difficile. À l’inverse, ils bénéficient d'une totale liberté en Australie. Simples chevaux échappés ou remis en liberté par les éleveurs, les brumby sont aujourd'hui près de 400 000 à galoper dans les plaines australiennes.