VIDEO. "On a voulu fédérer les initiatives" : Julien Denormandie évoque le lancement d'une plateforme de mise en relation entre consommateurs et producteurs locaux

Objectif : trouver facilement des produits locaux en vente directe près de chez soi. Le ministre de l'Agriculture lance, mardi 12 janvier, une plateforme baptisée FraisEtLocal.fr permettant une mise en relation entre les consommateurs et les points de vente directe des producteurs locaux. "C'est une tendance de plus en plus forte. Les Français veulent accéder à la production locale et à la vente à la ferme. On a voulu fédérer toutes les initiatives", a expliqué Julien Denormandie, invité des "4 Vérités" de France 2.

Une plateforme pour le moment embryonnaire

Cette plateforme, mise en place en partenariat avec les chambres d'Agriculture, référence à la fois les points de vente réguliers et les événements ponctuels dédiés à l'achat de produits locaux. Elle se veut utile à la fois dans les grandes villes et dans les espaces ruraux.

Franceinfo.fr a toutefois pu constater que cette plateforme agrège, essentiellement dans les grandes villes, des contenus totalement datés. Des foires remontant à 2017 sont ainsi répertoriés par le site internet en banlieue parisienne. D'autres grandes villes, comme Bordeaux, Marseille ou Nice, ne proposent que très peu voire aucun résultat.